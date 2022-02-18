Первая помощь: есть ли ответственность, если не удалось спасти человека

А потому так важно, чтобы тот, кто оказался рядом, умел делать непрямой массаж сердца. Часто люди паникуют, или просто боятся оказывать помощь, чтобы не навредить человеку. Однако, в интервью 24 каналу директор и инструктор «Курсов первой помощи «САВ» Василий Кашуба рассказал, что этого бояться не нужно, наоборот – этим умениям надо научиться, тогда проблем совсем не возникнет.

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Наоборот, вы же можете нести ответственность, если не позовете на помощь.

Есть статья Уголовного кодекса за оставление в опасности. Поэтому, каждый гражданин Украины должен по крайней мере позвать на помощь,

– подчеркнул Василий Кашуба.

Категории населения, которые понесут ответственность

В то же время, если вы обязаны оказывать домедицинскую помощь, так как есть соответствующие категории: медики, фармацевты, полицейские, пожарные – то да, они должны нести ответственность за неправильно оказанную помощь.

Во всех остальных случаях – нет.

Закон доброго самаритянина

Василий Кашуба – инструктор оказания первой помощи “Вы не можете нести ответственность за то, что хотели спасти жизнь человека. В мире люди защищены соответствующим законом – законом доброго самаритянина”.

Справка! Закон доброго самаритянина – свод законов, которые регулируют право на оказание первой помощи и правовое положение лица, которое такую помощь оказало. Главный пункт закона – пострадавший не может предъявить иск за неправильно оказанную первую помощь, если она оказывалась добросовестно, то есть тот, кто оказал помощь, действовал в пределах своих знаний и опыта и имел целью улучшить положение пострадавшего.

Впрочем, в Украине этот закон еще не приняли. Были попытки, но не приняли, объяснил Василий Кашуба.

Вопрос неравнодушия

Василий Кашуба объяснил, что часто оказание помощи – это вопрос неравнодушия.

К сожалению, очень часто можно пройти мимо, когда человек действительно нуждается в вашей помощи. Когда вы видите, что кому-то плохо, и не считаете нужным или боитесь, или не уверены, это может быть один из случаев инсульта, который случается 120 тысяч раз за год в Украине.

Можно просто спросить у человека, нужна ли ему помощь.

Полный текст интервью с директором и инструктором «Курсов первой помощи «САВ» Василием Кашубой читайте по ссылке.

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