Понтонный мост через Припять в Беларуси исчез

По состоянию на 17 февраля понтонного моста через Припять не было

Понтонный мост через реку Припять, который два дня назад зафиксировали спутники в Беларуси в 6 км от украинской границы, исчез. Об этом сообщает американское медиа CNN со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке.

Издание отмечает, что ознакомившись со снимками спутников, увидели, что по состоянию на 17 февраля понтонного моста через Припять уже не было.

Источники издания среди разведывательных и военных агентств США сообщили, что они следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения российской армии с территории Беларуси.

Пока непонятно, зачем возводили этот мост – в рамках учений «Союзная решимость-2022» или как подготовка вторжения в Украину вблизи Киева.

Как ранее сообщалось, в 6,44 км от границы с Украиной через реку Припять в Белоруси развернули понтонный мост. Это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.

Как известно, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные с россиянами учения «Союзная решительность-2022». Они проходят, в частности, вблизи украинских границ.

К слову, НАТО назвало стягивание войск РФ в Беларусь крупнейшим со времен холодной войны.

Накануне, спутники зафиксировали высокую активность российских войск возле украинских границ. Речь идет и об участках в Беларуси.