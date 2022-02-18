Перед началом войны Путин провел шаманский обряд: в жертву принесли орла и медведя

Бывший преподаватель Московского государственного института международных отношений, профессор Валерий Соловей на днях обнародовал информацию о тайном ритуале, проведенном президентом Путиным. Об этом он сказал в интервью оппозиционному политику Эльвире Вихаревой.

По данным Соловья, по возвращению из Китая российский диктатор был доведен до бешенства унизительным приемом. И уже в минувшее воскресенье для него были проведены шаманские обряды, после которых Путин поверил в свои силы и решился на крайние решения относительно Украине и США. Эту информацию профессору подтвердили сразу несколько источников.

«Шаманский обряд провели в Бочаровом Руче (дача, летняя резиденция президента Российской Федерации в Сочи, – ред.) принесли в жертву орла. Шаманы сожгли его и сказали, что явился гигантский орел в этом дыму. И это предвещает победу над всеми царями мира. Аналогичный обряд, уже с медведем, проводился в это время в Туве, в тайге. Он тоже прошел успешно. И это изменило настроение Путина», – сказал Соловей.

После утра 16 февраля силовики провели обыски у Валерия Соловья, его и сына допросили. Во время обыска в семье была изъята вся техника.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», обыск начался в 07:30 и длился 7 часов. После этого Валерия Соловья и его сына отвезли на допрос в Следственный комитет.

Уголовное дело возбуждено по ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает RT.

Обыск также прошел у племянника Валерия Соловья Федора, работающего редактором канала «Матч ТВ». Об этом он сообщил Telegram-каналу «Можем объяснить».

«Забрали все компьютеры, телефоны и носители, включая дискеты 30-летней давности и книги на украинском языке», – рассказал Федор Соловей.

По его словам, обыск длился 6 часов, пока он был на работе.

Вечером 16 февраля Валерия Соловья отпустили из Следственного комитета, передает «Дождь». По его данным, политолога допрашивали по уголовному делу, возбужденному осенью 2021 года. Дело было заведено по статье 282 (нарушение ненависти или вражды, совершенное организованной группой лиц) УК РФ. С Валерия Соловья взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Ранее политолог Валерий Соловей рассказал, что у Владимира Путина осталось немного времени, он слабеет. Ему становится хуже не только физически, но и ментально, и это очень опасно. Препараты, которые вынужден принимать президент страны-агрессора, усугубляют его психическую нестабильность.

Ранее советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец рассказал, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, болеет раком. Сейчас он поддерживает здоровье с помощью терапии.

Напомним, Швец также рассказал, что президент России Владимир Путин боится своего ближайшего окружения, у которого в распоряжении есть и «Новичок», и другие вещи. Поэтому он часто с собой на публичные мероприятия и встречи носит закрытую чашку.

Кроме того, карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски заявила, что у президента России Владимира Путина давно выявили серьезное онкологическое заболевание, но его «заряжают» люди, обладающие магическими способностями.