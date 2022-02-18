Молдавский самолет оставил украинцам послание в небе (фото)

Пассажирский самолет авиакомпании Air Moldova, который вылетел из Кишинева «написал» в небе недалеко от границы с Украиной слово «relax». Подходящие фото были опубликованы в Twitter сервисе отслеживания полетов воздушных судов Flightradar.

Полет самолета Airbus A321 длился 1 час и 40 минут. За это время он описал траекторию шириной 128 км, образовавшую слово, которое можно перевести как «расслабьтесь». Это «послание» появилось всего в 40 км от границы с Украиной.

За полетом самолета наблюдали более 30 тысяч пользователей сервиса.

Напомним, ранее пилот «нарисовал» непристойный рисунок в небе над Голливудом (фото).