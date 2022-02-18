Глава Станицы Луганской Альберт Зинченко: В последний раз нас так обстреливали 5-6 лет назад

В течение 17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также ранены двое гражданских. Об этом сообщило командование Операции объединенных сил.

Обстрелы происходили практически на всей линии столкновения на Донетчине и Луганщине, более 10 населенных пунктов получили повреждения. Больше всего пострадал поселок Станица Луганска, в котором расположен единственный на Луганщине пропускной пункт, соединяющий подконтрольную Киеву территорию с оккупированной. Один из снарядов попал в детский сад, в результате чего получили контузии несколько работников. Дети не пострадали и были эвакуированы, сообщила местная полиция. На фоне обострения ситуации на линию фронта побывал президент Украины, но именно Луганщину он не посетил.

О том, как Станица Луганская пережила вчерашний обстрел и к чему теперь готовятся местные жители в интервью «Главкому», рассказал председатель Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.

Председатель Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко/Фото: Facebook/Альберт Зинченко

«Обстрелянный садик продолжает работу»

Какая ситуация после вчерашнего обстрела, сегодня, обстрелы есть?

У Станицы нет света. Передатчик электроэнергии ремонтируют, но уже почти обед (разговор записывался 18 февраля – «Главком»), а электроснабжение не возобновлено. Утром обстрелы были. А сейчас, когда мы с вами разговариваем, нет.

Работает ли садик, который был обстрелян?

Правая его часть, на которую попал снаряд, не используется. Другая часть работает.

Что работает, что не работает в поселке?

И все как было, так и есть сейчас (работает). Вот котельная не работает. Проблема в том, что до сих пор возобновляется электроснабжение.

Вы можете однозначно сказать, с какого направления в садик прилетел снаряд?

Давайте так, я ничего не буду комментировать. Происходит следствие, пусть следователи комментируют. Неужели кто-нибудь думает, что мы сами по себе стреляем? Я глупые фейки не комментирую. Если кто-нибудь на них ведется, то убедить в обратном невозможно.

Сообщалось, что несколько женщин, которые работают в детском саду, получили контузию. Какое у них состояние сейчас?

Да, три человека получили контузии. После оказания помощи отправили домой, в госпитализации они не нуждаются.

Произошли также обстрелы вчера вечером. По крайней мере, один жилой дом пылал. Люди пострадали?

Люди целые, пострадали только дома. Было два прямых попадания, шесть посеченных (попадание осколков в дома).

«Да кто я для президента такой?»

Когда последний раз были подобной силы обстрелы?

Где-то 2016-2017 годы, давно не было таких.

Вы общались с людьми после обстрелов? Какое у них настроение, что вам говорят?

Удовольствия от этого ни у кого нет. Да, есть разговоры «если бы я уехала (ранее), то…». Кто-то так воспринимает, кто-то по-другому. Обстрелы явно не поднимают людям настроение.

Вы какими словами жителей успокаиваете?

Так нечем их успокаивать. Они уже за пять лет натренированы.

Сколько сейчас проживает в Станице?

До войны было 16 тыс., сейчас около 9 тыс.

Общались ли с главой областной администрации? Какой помощи поселок от государства ждет?

Прежде всего нужно обновить все коммуникации. Сейчас к нам едет председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай. Убытки пока не подсчитаны, считают.

Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Донецкой области/Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский находился вчера на Донбассе, но в Луганскую область не заезжал. Может быть, вам звонил, интересовался ситуацией в Станице Луганской?

Президент со мной? Кто я для президента такой? Да ну. У него для этого есть глава областной администрации.

Михаил Глуховский, «Главком»