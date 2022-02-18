Внимание, фейк! Российские СМИ распространяют ложь о химической атаке в Горловке

Средства массовой информации страны-агрессора РФ распространяют фейк о попытке химической диверсии на заводе «Стирол» во временно оккупированной Горловке. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Химическая атака» может быть одним из фейковых поводов для обострения российской агрессии, и об этом уже даже говорили в Совбезе ООН. И вот, оккупационная администрация разгоняет фейк о попытке химической диверсии на заводе «Стирол»: якобы произошло нападение; охранник ранен; нападающие «говорили на польском языке», – говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что об этом кейсе разведка предупреждала еще месяц назад. Сам же центр писал о его подготовке в конце прошлого года.

«Тогда российская пропаганда утверждала, что они установили присутствие 120 сотрудников американских военных компаний и «резервуары с неустановленным химическим компонентом». И это будто должно было свидетельствовать о подготовке Украиной провокаций. Ни тогда, ни сейчас улик, конечно, не было», – отметили в центре.

Между тем США насчитали около 200 тыс. российских военных, окруживших Украину.

Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Российские боевики продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса и Луганщины. В частности, 18 февраля оккупанты обстреляли контрольный пункт Счастье.

Тем временем в оккупированном Донецке заработала сирена. Люди паникуют.

Напомним, 18 февраля руководитель оккупационной администрации «ДНР» Денис Пушилин распространил видеообращение, в котором сообщил населению отдельных районов Донецкой области о начале массовой эвакуации местного населения в Россию, якобы из-за подготовки Украины «силового захвата Донбасса».

Через несколько минут с аналогичным обращением выступил и глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

МИД отреагировал на сообщения о «наступательных операциях» на Донбассе.

Министр обороны Алексей Резников призвал жителей Донбасса не верить фейкам о наступлении Вооруженных Сил. Глава Минобороны добавил, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.

Россия готовится к запуску баллистических ракет с участием Путина. РФ объявили дату пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений вблизи границ Украины. Также известно, что военный атташе Украины посетит финал российско-белорусских учений.