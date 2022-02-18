Что сейчас происходит в ОРДЛО — эвакуация

Сегодня, 18 февраля, главы так называемых «ДНР» и «ЛНР» сообщили о массовой эвакуации населения в РФ. В Сети начали появляться видео того, что происходит в городах оккупированного Донбасса после данных заявлений. Об этом пишет издание Страна.

Эвакуация в ОРДЛО

На кадрах, которое публикует СМИ в своем Telegram-канале, можно увидеть, как люди толпами выстраиваются у банкоматов. Также можно наблюдать очереди из авто, которые образовались на автозаправочных станциях.

В это же время, спикер Владимира Путина говорит, что не владеет информацией о массовой эвакуации жителей ОРДЛО на территорию Ростовской области РФ.

Советник главы МВД Антон Геращенко, комментируя данную ситуацию с эвакуацией заявил, что «судя по всему готовятся масштабные провокации».







Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что украинские власти срочно закрывают Чернобыльскую зону для туристов. Зону закроют уже с 19 февраля. При этом отмечается, что срок запрета пока не определен. Почему так спешат. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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