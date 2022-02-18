В Украине появился новый вариант штамма «Омикрон» – Кузин

В Украине распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон» – BA.2. В настоящее время зарегистрированы единичные случаи, заявил главный санврач Украины Игорь Кузин.

«Что касается вариантов BA.1, BA.2 – да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим вот эти подвиды, подтипы штамма «Омикрон», то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство… Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения людей, которые вернулись из-за границы», – рассказал Кузин.

Что известно о BA.2

Этот вариант штамма «Омикрон» иногда называют «невидимым», поскольку у него нет генетического маркера, который исследователи использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от «Дельты».

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем «Омикрон» BA.1. Но, по предварительным данным, имеющиеся вакцины защищают от этого подвида.

Напомним, в Украине зарегистрировали еще одно лекарство от Covid-19. Ранее сообщалось, что Украина среди лидеров по суточной смертности от Covid в Европе.

К слову, Минздрав ответил на главные вопросы сокращения самоизоляции после Covid-19.

Ранее главный санврач рассказал, когда в Украине может быть отменен масочный режим. Еще Минздрав сравнил смертность от «Омикрона» и «Дельты».