Рада проголосовала за лишение Путина и Медведева государственных наград Украины

Военная агрессия РФ против Украины длится почти восемь лет

18 февраля Верховная Рада Украины поддержала запрос народного депутата Оксаны Савчук относительно принятия мер по лишению действующего и предыдущего президентов РФ Владимира Путина и Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, полученных ими до 2013 года.

Соответствующее решение было поддержано 269 парламентариями. Девять народных избранников воздержались, а еще трое голосовали против. Согласно регламенту, далее запрос народного депутата будет отправлен президенту Украины.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу из-за российской агрессии, которая, напомним, длится уже почти восемь лет.

К слову, 17 февраля Рада проголосовала за амнистию.

Также ранее Рада поддержала увольнение Сенниченко с должности главы Фонда госимущества.

Напомним, Рада передала храм в оккупированном Симферополе в государственную собственность.