Стало известно, что с завтрашнего дня, 19 февраля, в Украине закрывают Чернобыльскую зону от любых визитеров. При этом срок такого запрета пока не определен. Об этом решении власти, сообщил член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передает портал «Комментарии».

Чернобыльская зона закрывается для туристов. Фото из открытых источников

«Официальная причина озвучивается как «технические причины». Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью. В последнее время, несмотря на военное напряжение, Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов, в том числе числе тех, кто находится на территории Украины по личным причинам или в связи с работой, и журналистов. Взвесив всю имеющуюся информацию, эти люди чувствуют себя в безопасности, находясь в Киеве и выбирая путешествия по Киевской области, в частности – в Чернобыльскую зону. Мы понимаем заботу о безопасности украинцев и иностранных гостей, но принимая во внимание то, что современные технические средства позволяют в реальном времени видеть любые перемещения Вооруженных сил всех сторон и быстро на них реагировать, а также отсутствие рекомендаций от власти покинуть Киев. Мы надеемся, что запрет посещать Чернобыль уже скоро будет отменен», — сообщил Емельяненко.

В настоящее время Госагентство по управлению зоной отчуждения официально о закрытии пока не объявило.

Напомним, ранее сообщалось о понтонном мосте на реке Припять, установленном военными. Белорусская сторона объяснила его строительство потребностями учений и обещала его разобрать. Ранее западные СМИ писали, что российские войска могут зайти в Украину через белорусскую границу и такой сценарий отражали на картах.

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