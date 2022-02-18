Ученые обнаружили редкую акулу-призрака | Комментарии Украина

Ученые из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA) обнаружили это редкое существо при исследовании у поднятия Чатем у Южного острова. Этой глубоководной акуле было всего несколько дней, и она была обнаружена на глубине примерно 1200 метров на подъеме Чатем. Акулы-призраки являются хрящевыми родственниками акул и скатов. Об этом сообщает Express.

Акула-призрак — Express

По данным NIWA, их эмбрионы развиваются в яичных капсулах, уложенных на морское дно, питаясь желтком, пока не будут готовы к вылуплению.

Доктор Брит Финуччи, ученый NIWA Fisheries, являвшийся частью исследовательской группы, совершившей открытие, сказала, что это очень редкая и увлекательная находка.

«Это очень странно. Большинство глубоководных акул-призраков встречается уже взрослыми; о новорожденных сообщают редко, потому мы знаем о них очень мало», — отметила доктор.

Доктор Финуччи сказала, что обнаружение этой акулы-призрака поможет ученым лучше понять биологию и этой загадочной группы глубоководных рыб.

Она добавила, что для определения точного вида необходимо провести дальнейшие тесты и генетический анализ.

Как сообщали ранее «Комментарии», канадские ученые создали универсальные донорские легкие. Ученым из Университета Торонто удалось создать донорские лёгкие, которые можно будет пересаживать пациентам независимо от их группы крови. По мнению исследователей, развитие этой технологии поможет в трансплантации не только легких, но и других органов. Команда учёных надеется закончить испытание в течение следующих 12-18 месяцев.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.