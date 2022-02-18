Возвращение «доктора Пи». Экс-чиновница угрожала журналистам из-за вопроса о Слюсарчуке

Журналисты провели расследование относительно того, как живет пять лет спустя после увольнения скандально известный «доктор Пи» – Андрей Слюсарчук. Об этом идет речь в сюжете «ТСН».

Выяснилось, что живется «доктору Пи», которого судили за подделку документов об образовании и убийствах по неосторожности, неплохо. Сейчас он продолжает лечить и, как он утверждает, оперировать. На странице в соцсети его талант в комментариях восхваляет, в частности, и Марина Ставнийчук – бывшая заместитель главы Секретариата президента Ющенко в 2005 году Ставнийчук вместе со Слюсарчуком учредили общественную организацию «Разум».

Когда журналисты наведались к Марине Ставничук с просьбой прокомментировать нынешнюю деятельность «доктора Пи», юрист и экс-чиновница отреагировала очень бурно.

После того, как Марину Ставнийчук спросили о связи со Слюсарчуком, она запретила журналистам давать комментарии в эфир и даже начала угрожать.

«Вы не выйдете у меня из офиса, пока вы не уберете это интервью», – заявила Ставнийчук.

Напомним, журналисты разыскали скандально известного «доктора Пи»: чем он занимается сейчас.

Ранее Андрея Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», отбывавшего наказание в Полицкой исправительной колонии в Ровенской области, этапировали к предыдущему месту заключения – во Львовский следственный изолятор.