Как распознать нейродермит и у кого заболевание возникает чаще всего

О болезни от нервов, но не о тех, которые вы подумали, рассказала врач дерматолог Виктория Миронюк.

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Виктория Миронюк – дерматолог Нейродермит – это локализованные множественные, или одиночные участки хронической лихенифицированной экземы или дерматита. Эти участки образуются вследствие постоянных расчесов или трения кожи, которые возникают из-за хронического локализованного зуда”.

Первоначально зуд может быть вызван:

атопическим дерматитом,

разными видами экземы,

псориазом,

плоским лишаем,

грибковыми инфекциями,

укусами насекомых,

нейропатией, например, брахиорадиальный зуд.

Кто болеет нейродермитом

Редко встречается у детей, но с одинаковой частотой у взрослых женщин и мужчин. Чаще встречается у людей с тревогой и/или обсессивно-компульсивным расстройством.

Клинические признаки простого лишая Очаги нейродермита имеют линейную или округлую форму, с заметным утолщением и выраженным кожным рисунком, который интенсивно чешется. Поверхность сухая с шелушением. В очагах могут быть обломаны волоски, пигментация и следы расчесов.

Специфика поражения кожи

Нейродермит часто бывает единичным и односторонним, обычно поражает доминантную сторону пациента. Также могут возникать множественные бляшки с двусторонним и симметричным или асимметричным распределением.

Типичными участками являются: задняя часть головы и шея, мошонка или вульва, запястье и предплечье, нижняя часть ног.

В отсутствие известной основной проблемы с кожей или инфекции рассмотрите нейропатию. Есть ли в анамнезе травмы позвоночника, заболевания или симптомы,

– подчеркнула врач.

Лечение простого лишая

Важно понимать, что кожный зуд, по крайней мере частично, связан с царапинами и трением. Лечение должно устранить симптомы и любую основную причину.

Следует знать! Лечение простого лишая может включать: топические стероиды, эмолиенты, противозудные средства с каламином и ментолом, антигистаминный или трициклический антидепрессант, фототерапию и иммуномодулирующие препараты.