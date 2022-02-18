Украина после восьми лет войны включила в список «опасных» кремлевского пропагандиста Киселева

С 2000 по 2003 год пропагандист российской агрессии Дмитрий Киселев работал ведущим актуального интервью на телекомпании ICTV «Подробно с Дмитрием Киселевым»

Российский пропагандист, генеральный директор российского государственного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев с 17 февраля включен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Приказ от 17 февраля 2022 года о включении Киселева в соответствующий перечень подготовили на основании решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такой приказ МКИП от 17.02.2022 № 88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022 № 117», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что согласно статье 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины вопросов телевидения и радиовещания.

Между тем скандальный нардеп Илья Кива так отбеливал Путина, что рассмешил пропагандистов.