Российская Федерация приобщила к заседанию Совета Безопасности ООН, посвященному реализации «Минских соглашений» в качестве свидетеля скандальную украинскую юристку и пророссийскую деятельницу Татьяну Монтян, известную своими радикально пророссийскими убеждениями, неоднократными визитами на территорию ОРДЛО и дружбой с некоторыми вожаками.

Во время своего выступления в режиме видеовключения Монтян ретранслировала привычные российские нарративы, называя Украину «марионеткой Запада» и обвиняя «коллективный Запад» в попытках спровоцировать войну «с Россией на территории Украины».

«Других целей у Запада нет, только организовать эту войну. Если бы это было не так, Запад давно заставил бы Украину выполнять «Минские соглашения», – отметила скандальная деятельница.

Татьяна Монтян также озвучила привычные тезисы российской пропаганды относительно того, что Украина якобы «убивает мирное население Донбасса» – детей, стариков и людей с инвалидностью. Монтян подчеркнула, что неоднократно посещала оккупированные территории Донбасса и якобы видела это своими глазами.

В завершение своего выступления Монтян призвала «коллективный Запад» или заставить Украину выполнять «Минские соглашения», или прекратить «повторять тезис об их безальтернативности».

Отметим, по данным издания Sprotyv.info, кандидатура Монтян для участия в брифинге в качестве свидетеля была согласована с так называемым «МИД ДНР».

Также издание сообщает, что Татьяна Монтян систематически участвует в информационно-психологических спецоперациях ГРУ, распространяя дезинформацию и манипуляции как в отношении Украины, так и зарубежных партнеров.

Напомним, Татьяна Монтян является уроженкой Крыма. С 2014 года постоянно проживает в Киеве. Юристка известна своими пророссийскими взглядами. Еще в 2014 году Монтян призвала Россию действовать более решительно, захватить соседние страны и ни в коем случае не признавать «майданутых».