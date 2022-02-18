Сейчас в сети и некоторых СМИ распространяется фейковая информация о том, что якобы чиновники уже протестировали систему и планируют принудительно снимать деньги со счетов украинцев на нужды Вооруженных Сил Украины. В «Центре противодействия дезинформации» такие сообщения опровергли и назвали чепухой, передает портал «Комментарии».

Списание денег со счетов на армию. Фото из открытых источников

Первоисточником распространения такой информации о том, что правительство якобы планирует пополнить бюджет ВСУ за счет принудительного списания определенных сумм с банковских счетов, стал Telegram-канал «Национального корпуса Украины». Однако в самой организации рассказали, что данный канал им не принадлежит и является фейковым, поэтому Нацкорпус свое отношение к такой дезинформационной компании опроверг.

В фейковом сообщении было указано, что 15 февраля на самом деле происходила не кибератака на банки Украины, а процесс тестирования системы, во время которой правительство будет списывать нужные им суммы со счетов украинцев в пользу украинских военных.

В «Центре противодействия дезинформации» украинцев просят трезво оценивать случающуюся им в сети информацию. Механизм принудительного списания средств с банковского счета невозможен и противозаконен.

«Никто не собирается забирать деньги вкладчиков украинских банков и передавать их военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Все банки на территории Украины работают в пределах действующего законодательства. А законом подобный механизм «заимствования» не предусмотрен», — прокомментировали информацию в правительственной организации.

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