Обстрелы в районе Счастья | Комментарии Украина

Сегодня, 18 февраля, боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает портал «Комментарии». Ранее некоторые средства массовой информации сообщали, что под обстрел попал конвой Красного Креста. Однако эту информацию опровергли.

ООН. Фото из открытых источников

Боевики обстреляли пустые автомобили, когда они возвращались с оккупированных территорий, отгрузив гуманитарную помощь. Людей военные эвакуировали в укрытие, часть автомобилей оставили в межпозиционной зоне.

Событие произошло в полдень в районе КПВВ «Счастье» в Луганской области. Именно в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

«Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора. Четыре авто из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы. укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне», — сообщил Валерий Залужный.

Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

«Отмечаю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей», — добавил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

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