Помогают ли витамины вылечить коронавирус

Новое исследование БАДов

В начале пандемии медицинские работники попытались использовать различные микроэлементы в качестве потенциальных средств лечения новой болезни. Совсем недавно некоторые добавки пропагандировали как альтернативу безопасным и проверенным вакцинам.

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Однако ученые опровергают их эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

У многих людей это ошибочное представление, что если вы употребляете цинк, витамин D или витамин C, это может помочь клиническому результату COVID-19,

– отметили ученые.

Они изучили 26 рецензируемых исследований со всего мира, которые включали свыше 5600 госпитализированных пациентов с COVID-19. В результатах исследования не выявили снижение смертности для тех, кто лечился витамином D, витамином С и цинком, в сравнении с пациентами, которые не получали этих добавок.

БАДы не помогают вылечить коронавирус