Помогают ли витамины вылечить коронавирус

Новое исследование БАДов
В начале пандемии медицинские работники попытались использовать различные микроэлементы в качестве потенциальных средств лечения новой болезни. Совсем недавно некоторые добавки пропагандировали как альтернативу безопасным и проверенным вакцинам.
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Однако ученые опровергают их эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.
У многих людей это ошибочное представление, что если вы употребляете цинк, витамин D или витамин C, это может помочь клиническому результату COVID-19,
– отметили ученые.
Они изучили 26 рецензируемых исследований со всего мира, которые включали свыше 5600 госпитализированных пациентов с COVID-19. В результатах исследования не выявили снижение смертности для тех, кто лечился витамином D, витамином С и цинком, в сравнении с пациентами, которые не получали этих добавок.
БАДы не помогают вылечить коронавирус
- Их анализ показал, что лечение витамином D может быть связано с более низкими показателями интубации и более коротким пребыванием в больнице, но исследователи говорят, что для подтверждения этого вывода необходимо более тщательное исследование.
- Витамин С и цинк не были связаны с более коротким пребыванием в больнице или снижением вероятности того, что пациент будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
- Хотя в исследовании в основном рассматривались пациенты, которые уже были больны и госпитализированы с COVID-19 во время приема добавок, исследователи проанализировали меньшую группу людей, которые принимали витамин D до заражения вирусом. Они также не обнаружили существенной разницы в уровне смертности.