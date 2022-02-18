Главарь «ДНР» Пушилин объявил массовую эвакуацию жителей ОРДО в Россию

Руководитель оккупационной администрации «ДНР» Денис Пушилин записал видеообращение, в котором сообщил населению отдельных районов Донецкой области о начале массовой эвакуации местного жителей в Россию из-за якобы подготовки Украиной «силового захвата Донбасса».

Главарь оккупантов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, якобы, в ближайшее время отдаст приказ о вооруженном наступлении на оккупированные районы Донбасса, поэтому местным жителям якобы с целью сохранения своей жизни и здоровья следует организованно выезжать на территорию РФ.

По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизни и здоровью мирных жителей.

«Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди», – заявил террорист.

По словам Пушилина, «эвакуация» жителей оккупированных районов Донецкой области уже согласована с российской стороной, людей, якобы, готова принять Ростовская область.

Напомним, накануне утром оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Станица Луганская. Один из снарядов попал в детский сад. Кроме того, утром 17 февраля оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовская-Новая в Станице Луганской области.

Вечером 17 февраля обстрелы повторились. Вечером один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

Также вчера на Донбассе зафиксировали обострение ситуации: с начала суток уже 47 вражеских обстрелов.

Кстати, в Евросоюзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. Заявление на этот счет сделал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.