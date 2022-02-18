Wizz Air отложил дату возобновления и открытия рейсов из Украины

Авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления рейсов шестнадцати рейсов из Украины. Об этом сообщает сайт Lowcostavia.com.ua.
По данным анализа системы бронирования, изменения затронули рейсы из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы.
Изменилась дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше.
Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле. Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.
Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубице.
Даты восстановления или начала выполнения рейсов Wizz Air (новая дата):
- Киев – Зальцбург – с 3 октября;
- Киев – Болонья – с 3 октября;
- Киев – Катанья – с 5 мая;
- Киев – Неаполь – восстановление с 3 мая;
- Киев – Порту – с 22 сентября;
- Киев – Базель – с 6 июля;
- Львов – Милан (Мальпенса) – восстановление с 29 марта;
- Львов – Неаполь – восстановление с 27 марта;
- Львов – Вильнюс – восстановление с 10 апреля;
- Харьков – Вена – восстановление с 6 апреля;
- Харьков – Таллин – отменен с 18 февраля по 26 марта;
- Харьков – Пардубице – с 22 сентября;
- Одесса – Афины – с 20 сентября;
- Одесса – Венеция (Тревизо) – восстановление с 12 апреля;
- Одесса – Рим (Фьюмичино) – с 11 апреля;
- Одесса – Братислава – с 21 июня.
Как ранее сообщалось, ирландский лоукостер Ryanair не собирается отменять полеты в Украину, пока угроза soviet invasion (советского вторжения – ред.) не станет реальностью.
К слову, 17 февраля, парламент ратифицировал соглашение о совместном авиапространстве с ЕС.
Ранее сообщалось, что аэропорт Праги перестал объявлять рейсы в Украину на русском языке. Напомним, с 12 февраля некоторые авиакомпании, в частности KLM, приостановили сообщение с Украиной на фоне заявлений западных разведок о нависающей угрозе нападения РФ и сокращении персонала посольств ряда стран.