Минэнерго пытается сменить состав НКРЭКУ – «Наши Гроши»

«Наши Гроши» отмечают, что Офис президента не поддержал инициативу Галущенко и Шмыгаля по смене руководства НКРЭКУ

Министерство энергетики хочет добиться смены руководства Национального регулятора НКРЭКУ, утверждает издание «Наши Гроши».

«Показательна история с заседания энергоштаба была в начале февраля. Говорят, что там все представители энергорынка выступили с оценкой ситуации, мол к обвалу цены привело включение всех блоков «Энергоатома» по согласованию с Министерством энергетики. Однако премьер-министр Шмыгаль под протокол заявил Тарасюку (глава НКРЭКУ – прим.), что либо НКРЭКУ придумает как повысить цены, обрушенные атомщиками и Галущенко, либо его снесут через СНБО», – пишет издание.

Однако «Наши Гроши» отмечают, что в начале февраля Офис президента не поддержал инициативу министра Германа Галущенко и премьера Дениса Шмыгаля по смене руководства НКРЭКУ.

Соответственно вопрос отставки НКРЭКУ 11 февраля на СНБО не рассматривали.