Чей Крым? Верка Сердючка написала первую за 20 лет украиноязычную песню (видео)

По мнению команды Сердючки, эта песня непременно вдохновит на романтическое настроение

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, записал первую за 20 лет украиноязычную песню. Причем в тексте есть слова об оккупированном россиянами Крыме.

«Крым. Ты мне скажи: чей Крым? Я в свое время прошла и Крым, и Рим, и медные трубы», – говорится в песне.

Композиция называется «Есть предложение», и это саундтрек к комедии «Большая прогулка» Олега Зборовского.

По мнению команды Сердючки, эта песня «непременно вдохновит вас на романтическое настроение и в частности напомнит, что у каждой истории есть свой хеппи-энд».

«Есть предложение проснуться утром вдвоем…» – разве можно предложить что-нибудь более романтичное? В этом предложении есть все: и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное – надежда на то, что в результате все будет хорошо!» – поделился Андрей Данилко в описании своей работы на YouTube.

Верка Сердючка тоже снялась в нескольких эпизодах картины.

Также Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, недавно спел песню «Отец наш – Бандера», чем привлек внимание публики. Теперь он признался, как на самом деле относится к национальному герою Степану Бандере.

Накануне певец Андрей Данилко, которому угрожают запретить въезд в Россию после исполнения на одном из последних концертов песни «Отец – наш Бандера», ответил хейтерам оригинальным способом.