Ляшко рассказал, есть ли проблемы с выплатой повышенных окладов медработникам

В СМИ и соцсети все больше информации о том, что украинских врачей переводят на полставки, чтобы не платить повышенные оклады. Министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, оснований для такого шага со стороны руководства медучреждений нет. Единственное исключение могут составлять семейные доктора, которые не подписали минимально необходимых 70% деклараций. Если нет 1800 деклараций, то доктор и медсестры, не получают оклад на всю ставку. Как передает портал «Комментарии», об этом во время общения со СМИ рассказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко. Фото сайт Кабинета министров

Касательно повышенных выплат украинским медработникам Виктор Ляшко отметил, что средства перечислены медучреждениям в полном объёме и обещанные выплаты происходят.

«Есть ли проблемные медучреждения? Да! Некоторые проблемные медучреждения есть. Я лично в день общаюсь с 10-15 главврачами для того, чтобы спросить, почему и что там происходит. Один из примеров – это районная больница в Закарпатской области, где уволили главного врача в 2021 году, уволили меддиректора, уволили бухгалтера. И в итоге оказалось, что договор с НСЗУ некому подписать», – отметил Ляшко.

По его словам, сейчас все данные удалось верифицировать для того, чтобы сформировать пакет дофинансирования.

Виктор Ляшко призывает не верить слухам о том, что у медучреждений нет средств для выплат зарплат, потому как средства они от государства получили.

«Но тем медучреждениям, которые не могут по пакетам НСЗУ выплачивать такую зарплату с определенных причин будет пакет дофинансирования. Он будет даваться на полгода для того, чтобы разобраться с каждым конкретным учреждением, почему оно не перезакрывается с пакетом НСЗУ», – отметил министр.

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