Лавров по-хамски ответил журналистам на вопрос об Украине

Заявления Сергея Лаврова в адрес Украины и Запада, как правило, довольно резкие

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз уклонился от прямого ответа, продолжит ли Россия вести эскалацию вокруг Украины. Заявление по поводу возможного нападения он сделал во время открытия переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо, передает «Эхо Москвы».

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что россияне «сами решат, как РФ обеспечивать свою безопасность».

Что касается того, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля (новая дата возможного вторжения, озвученная западными СМИ), глава российского МИД заявил, что это, якобы, зависит не от России.

Также Лавров в привычной для себя манере отметил, что «эскалация вокруг Украины развивается только в мозгах Запада».

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отказ Киева от переговоров с предводителями боевиков «Л/ДНР», заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба «превзошел искусство Йозефа Геббельса».

Ранее, Байден заявил, что США готовы подписать «гарантии безопасности» с Россией, если они будут достигнуты. Также 15 февраля Байден выступил с обращением по поводу Украины: главные тезисы.