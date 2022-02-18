Ляшко рассказал сколько украинцев спасла вакцинация против коронавируса

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 канал. По его словам, это означает, что количество умерших за все время пандемии удалось уменьшить на 17%.

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Вакцинация спасает жизни

Виктор Ляшко “Благодаря вакцинации более 50% взрослого населения Украины, мы сейчас наблюдаем значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения и «ковидной» смертности. Частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2 – 3 раза, по сравнению с Дельта-волной. А летальность уменьшилась в 4 раза – с 2.0% до 0.5%”

Ляшко подчеркнул, что смертность – отложенный показатель. Он начинает расти и, соответственно, спадать на 2 – 3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, и, ожидается, будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель.

Завышение смертности в Украине

Министр отметил, что многие страны Европы имеют другую систему определения понятия «КОВИД-смертей». В Дании это лишь смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно подтвержденные госпитальные смерти. В Англии – на усмотрение и заключение врача, и результаты лабораторного теста не играют значительной роли.

Это еще одна причина определенного завышения данных по «ковидной» смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами. По данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень “ковідної” смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании, например.

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