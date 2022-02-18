Депутат от «ОПЗЖ» объявил, что готов встречать Путина

Одиозный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что уехал из Украины не потому, что боится вторжения. По словам нардепа, он вынужден был покинуть Киев, потому что власти Зеленского якобы пытаются его арестовать. Об этом Кива рассказал на своей странице в Facebook.

«Да если бы Путин действительно собрался заходить, я бы его точно встречал!» – написал Кива.

Нардеп также заявил, что за границей просто «решает свои вопросы». Кива также добавил, что в нужный момент будет «на своем месте».

Как известно, в настоящее время Илья Кива уехал в Испанию на фоне угрозы нового нападения России. Более того, он заявил, что не будет возвращаться, чтобы не воевать. Одиозный пророссийский народный депутат считает президента США Джозефа Байдена ответственным за причинение психических расстройств у украинцев.

Напомним, Кива отказывается платить судебный сбор по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, где ответчиком проходит журналист-расследователь Денис Бигус.