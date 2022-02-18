Байден больше не будет звонить Путину: время уговоров прошло

Путин может получить только новые проблемы
После хамско-шизойдного ответа МИДа на предложения американцев терпение у них закончилось. Все, Путина больше никто успокаивать психотерапевтическими беседами не будет. Байден уже сказал, что звонить ему не собирается. Время уговоров прошло.
Ихтамнеты в Донбассе пытаются спровоцировать украинцев по юго-осетинскому 2008 года образцу, чтобы развязать Кремлю руки.
Но и в этом случае речь может идти только о локальной интервенции из пиратских республик, под их брендом. Путину это ничего не даст, кроме новых проблем.
А на большую войну человек, над параноидальной трусостью которого смеется весь мир, не решится никогда.
Джерело: блог Ігора Ейдмана
Мысли авторов рубрики «Мысли вслух» не всегда совпадают с позицией редакции «Главкома». Ответственность за материалы в разделе «Мысли вслух» несут авторы текстов.