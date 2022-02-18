Байден больше не будет звонить Путину: время уговоров прошло

После хамско-шизойдного ответа МИДа на предложения американцев терпение у них закончилось. Все, Путина больше никто успокаивать психотерапевтическими беседами не будет. Байден уже сказал, что звонить ему не собирается. Время уговоров прошло.

Ихтамнеты в Донбассе пытаются спровоцировать украинцев по юго-осетинскому 2008 года образцу, чтобы развязать Кремлю руки.

Но и в этом случае речь может идти только о локальной интервенции из пиратских республик, под их брендом. Путину это ничего не даст, кроме новых проблем.

А на большую войну человек, над параноидальной трусостью которого смеется весь мир, не решится никогда.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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