Ситуация на Донбассе обостряется: оккупанты 60 раз нарушили «тишину», есть пострадавшие

Российские оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС

В течение 17 февраля оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня – один украинский военнослужащий получил ранение, еще один – боевое травмирование, также ранены двое гражданских. Об этом сообщается в отчете штаба Операции объединенных сил.

Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненого военнослужащего – средней тяжести, травмированного – удовлетворительное.

43 нарушения были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Трудовское – из минометов калибра 82 мм.

Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пивденное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.

Луганское и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Троицкое – по вооружения танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.

Зайцево – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Новозвановку – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических станковых гранатометов.

Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм.

Пески – из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

Гольмовский и Майорск – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Хрящевку и Сизое – из артиллерии калибра 122 мм.

Авдеевку, Шумы, Травневое, Невельское, Донецкое, Опытное и Гранитное – из минометов калибра 120 мм.

Широкино – из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Напомним, накануне утром оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Станица Луганская. Один из снарядов попал в детский сад. Кроме того, утром 17 февраля оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовская-Новая в Станице Луганской области.

Вечером 17 февраля обстрелы повторились. Вечером один из вражеских снарядов попал в жилой дом.

Также вчера на Донбассе зафиксировали обострение ситуации: с начала суток уже 47 вражеских обстрелов.

Кстати, в Евросоюзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. Заявление на этот счет сделал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.