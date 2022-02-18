Любовь к Украине должна быть искренней

Ни Родину, ни женщину, ни власть не любят по разнарядке.

Патриотизм воспитывается определенной искренней атмосферой с детства – в семье, в обществе, в искусстве.

Любовь к женщине рождается в сердце – из химии, эмоций, влечения.

Любовь к власти порождают разум, расчет или слепая вера.

Найдите тут слова: бюджетник, разнарядка, всем выйти к 9.00 и спеть гимн с ленточками и в вышиванках.

Из принуждения рождается только ненависть, неприятие и сопротивление.

Что интересно – нашлось очень много сограждан, которые искренне и от души участвовали во флэш-мобе Единства. В самом флэш-мобе ничего плохого нет. Красиво, зрелищно, наглядно.

Когда искренне.

Но хотелось, чтоб все. Как один.

А на это нужны года, изменения в стране, взаимное уважение государства и населения, патриотическое умное воспитание…

Разнарядкой не обойтись.

Получился совок.

Тут не в Зеленском дело, при Порошенко тоже пытались делать то подобное. Тут дело в людях, которые иначе не умеют. Не обучены.

Любое хорошее начинание можно превратить в фарс. Жаль, что у нас это традиционная трансформация.

Джерело: блог Яна Валетова

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