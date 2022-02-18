Аманда Холден поделилась пикантными фото в латексном бюстгальтере

Британская телеведущая и актриса Аманда Холден праздновала день рождения.

По случаю своего 51-летия знаменитость опубликовала в Сети несколько пикантным фотографий с подписью: «Привет, 51». На снимках Аманда запечатлена в латексном черном бюстгальтере и обтягивающей юбке с молнией посередине, которая наполовину расстегнута.





У ведущей Heart FM накручены волосы, на ее лице красивый и насыщенный макияж, а образ дополняют серьги-висюльки из камней. Звезду поздравили в комментариях ее друзья и коллеги.

ТСН