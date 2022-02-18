Байден соберет союзников по НАТО, чтоб обсудить ситуацию в Украине

Сегодня по инициативе Вашингтона состоится телефонный разговор лидеров стран-членов НАТО. Президент США Джо Байден инициирует такой разговор с союзниками по причине угрожающей ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал «Комментарии», со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Джо Байден. Фото — ЕРА

Канада уже официально подтвердила такие переговоры в телефонном режиме. Весь разговор посвящен будет исключительно Украине.

Издание «The Guardian», ссылаясь на собеседника в Белом Доме, также сообщило, что такие переговоры по ситуации вокруг Украины запланированы. Якобы президент США инициирует разговор с союзниками, потому что Россия не прекращает попыток пойти на эскалации на востоке Украины, несмотря на дипломатию, которая не прекращает работать.

Читайте на портале «Комментарии» — глава МИД России Сергей Лавров рассказал, есть ли основания говорить, что после 20 февраля, когда закончатся военные учения РФ и Беларуси «Союзная решимость» Москва, как и анонсировала ранее, отведет свои войска от украинской границы.

Также издание «Комментарии» сообщало о дерзком ответе Кремля на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он любым способом хочет добиться прямой встречи с Путиным. Глава украинского государства отметил, что формат встречи ему не важен, для него важен сам диалог, который он хочет провести с Путиным. В Кремле заявили, что Украина действительно постоянно инициирует встречу и переговоры, не обозначая повестку дня. К тому же, Киев хочет говорить с Москвой о Донбассе, а в Кремле считают, что этот разговор не имеет смысла, ведь говорить нужно напрямую с Донецком Луганском, а не с представителями России.

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