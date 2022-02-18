В мае украинцы получат новые платежки за газ: что изменится

В Украине с 1 мая бытовым потребителям газа начнут поступать платежки нового образца. В них потребленное топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах. То есть, фактически украинцы начнут платить не за объем сожженного газа, а за полученные единицы энергии. Новые счетчики устанавливать не придется – переводить объем газа в киловатт энергии должен газовый оператор.

Такие изменения предусматривает законопроект №2553, который был одобрен в парламенте еще в ноябре 2021 года. Как пояснил начальник управления метрологии и газоизмерения «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Николай Болховитин, суммы в платежках некоторых украинцев могут даже уменьшиться. Правда, только в том случае, если тарифы останутся неизменными (а это маловероятно).

«Газ, доходящий до потребителя, – это результат смешивания газа из разных источников. Поэтому его теплота сгорания меняется в зависимости от региона, газопровода, сезона и даже суток… Потребители из регионов, в которых теплота сгорания меньше, будут платить меньше тех же потребляемых объемов газа», – уверен Болховитин.

Как видно из данных ОГТСУ о качестве газа в январе 2022 года, речь может идти прежде всего о жителях Полтавской и Львовской областей. Информация обновляется каждый месяц, поэтому список областей может изменяться. К примеру, по итогам декабря-2021 в этот перечень входила и Кировоградская область.

В странах Европы, кстати, газ в кВт·часах считают уже давно. Причем, специальные счетчики там тоже не устанавливают. Прибор учета считает объем потребляемого газа, а уже после этого производится расчет в единицах энергии. Формула проста – количество газа умножается на его максимальную теплоту сгорания.

В Украине, по словам эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, приборы для определения калорийности газа есть у «Укртрансгаза». Они установлены на газопроводах большого, среднего и низкого давления. В то же время в Европе подсчетами занимаются независимые компании.

«Вопрос о том, кто будет контролировать этот перерасчет», – отметил эксперт в комментарии изданию «Фокус».

Кстати, далеко не факт, что платежки за газ с мая действительно уменьшатся или хотя бы останутся на прежнем уровне. Дело в том, что нынешние тарифы около 8 грн/куб. м зафиксированы только до конца апреля. Уже в мае начнут действовать новые годовые расценки, и они могут оказаться значительно выше нынешних – рыночная цена газа с апреля 2021 года взлетела в четыре раза.

Более того, Украина уже пообещала МВФ отказаться от административного ограничения стоимости топлива. А нынешние 8 грн за кубометр – результат правительственного ограничения тарифов. По подсчетам специалистов, если госрегулирование отменят, газ может подорожать и вдвое, до 16 грн/куб. м.

Напомним, добыча газа нуждается в значительных инвестициях, увеличение налогов ударит по отрасли – экономист.

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