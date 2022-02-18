Врачи рассказали, какими напитками не стоит запивать пилюли

В момент приема таблеток многие из нас совсем не задумываются о том, как правильно нужно принимать лекарство. На самом деле жидкость, которой мы запиваем таблетки, оказывает огромное влияние на действие лекарства. Горячие напитки, такие как кофе, могут изменить химический состав лекарства и время их распада. Следует ли говорить, что лекарство категорически нельзя запивать газированными, сладкими напитками, такими как круги? Об этом пишет medkontrol.

Лекарство — фото из открытых источников

Молоко не спровоцирует проявление побочных эффектов от лекарства, но содержащийся в напитке казеин может снизить эффективность. Не рекомендуют врачи запивать молоком ферменты, препараты от язвы и сердечно-сосудистых заболеваний, а также антибиотики. сок. Дело в том, что содержащиеся в соках кислоты разрушают структуру таблеток. Более того, можно получить серьезное отравление. Нельзя запивать соком лекарство, уже имеющее кислоты. Например, запив аспирин цитрусовым соком, вы нанесете вред слизистой желудка.

Алкоголь – категорическое «нет»! Спиртное в паре с некоторыми лекарствами может привести к гипогликемической коме или развитию язвы желудка. Наиболее распространены побочные эффекты от смешивания лекарства с алкоголем: тошнота, рвота, головная боль, нарушение работы печени, язва и желудочное кровотечение, нарушение свертывания крови, изменение артериального давления.

Напомним, кабинет министров планирует расширение программы «єПідтримка». За «ковидную тысячу», кроме пенсионеров, лекарства смогут покупать еще и люди с инвалидностью I и II группы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Поручения по расширению программы были предоставлены Министерству экономики, Министерству социальной политики и Министерству цифровой трансформации. «Ковидную тысячу» можно тратить на лекарства уже с 24 января людям в возрасте от 60 лет. После подготовки министерствами соответствующих документов люди с инвалидностью I и II группы смогут использовать выделяемые из государственного бюджета деньги на покупку лекарств. Люди от 60 лет имеют возможность за «ковидную тысячу» покупать лекарства как по рецепту врача, так и без него.

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