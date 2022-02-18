Экс-глава МИД объяснил, почему Путин избегает встречи с Зеленским

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским пока невозможна, ведь Путин не считает, что Зеленский в текущем конфликте принимает какие-либо решения. Такое мнение в интервью «Главкому» высказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, «Путин не видит Зеленского даже на расстоянии вытянутой руки», а переговоры с ним, по мнению российского лидера, не имеют никакого смысла.

«Путин не считает, что Зеленский что-нибудь решает. Следовательно, он будет решать нашу судьбу с Соединенными Штатами. Так ему кажется правильно. Это тоже очередной уход от реальности, но Путин живет в мире, который сам себе придумал. Следовательно, встреча Зеленского с Путиным в принципе нереалистичная. Ведь обе стороны занимают совершенно разные позиции, подходы, цели. Это будет что-то вроде двухчасовых переговоров в Москве шефа британской дипломатии Лиз Трасс с министром Лавровым, которые тот назвал «разговором глухого с немым». Потому такая перспектива Путину не очень нравится», – объяснил бывший министр иностранных дел Украины.

Относительно впечатлений Кремля от текущих действий и высказываний президента США Джо Байдена, они, по предположению Огрызка, в России «не очень хорошее настроение».

«Если при президентстве Трампа евроатлантическое единство было под большим вопросом, то сейчас оно восстановлено. Также существует общая позиция у США и Европы относительно наказания России», – пояснил дипломат.

Ранее украинский дипломат объяснил, как Путин использует признание «Л/ДНР».