Поддержка вступления Украины в НАТО самая высокая с 2014 года

За последние 8 лет в Украине социологи зафиксировали среди населения самую высокую поддержку вступления в НАТО. 62% наших соотечественников хотели бы, чтобы Украина присоединилась к Альянсу, негативно к этой идеи относятся 30%. Как передает портал «Комментарии», к таким выводам можно прийти после анализа опроса социологической группы «Рейтинг». Опрос проводился 16-17 февраля 2022 года.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, что увеличение уровня поддержки вступления Украины в НАТО особенно ярко начало наблюдаться за последние пару месяцев. Фактически, когда началось открытое обсуждение возможного российского вторжения в Украину. Украины именно в НАТО увидели спасение и поддержку от агрессивных действий восточного соседа.

Интересно, что еще в конце 2021 года членство Украины в Североатлантическом альянсе приветствовало 55-58%.

Аналитики отмечают, что, если сравнить результаты опросов по данной инициативе, начиная с 2014-го года, то сейчас отмечается самый высокий уровень поддержки стремления Украины стать членом НАТО.

Социологи отмечают, что вступление в ЕС поддерживает еще больше наших соотечественников, а именно – 68%. Против присоединения к ЕС – 24%. Желание украинцев, чтобы Украина стала членом Евросоюза также увеличилось за поседение 2 месяца. Оно сейчас вышло на самые пиковые показатели в процентном соотношении, начиная с 2013-го года.

Если говорить о том, где больше всего проживает в Украине сторонников НАТО и ЕС, то это, конечно же, Запад и Центр. Меньше поддерживают инициативу интеграции Украины в западные структуры на Юге и Востоке.

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