В Украине православные чтят память святой мученицы Агафии (Агаты) Сицилийской. Святая Агата жила в третьем веке на острове Сицилия в городе Катания во время гонений на христиан при императоре Деции.

Праздники в Украине и мире 18 февраля

Приметы 18 февраля:

• если мороз за окном стоит – значит к теплой весне;

• если снега нет – значил летом засуха будет.

Что нельзя делать 18 февраля:

• много работать.

• переедать

• злоупотреблять алкоголем.

• ходить в гости

Что отмечают в мире 18 февраля:

• День батарейки

• Всемирный день дегустации вина

• День Плутона

Знаменательные события 18 февраля:

• в 1992 году Украина установил дипломатични отношения с Хорватией и Угандой.

• в 1930 году изучая фотографии, сделанные в январе, американский учений Клод Томбо обнаружил карликовую планету Плутон, которую долго считали 9 планетой Солнечной системы.

• в 1885 году в США впервые опубликованы «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

• в 1676 году Исаак Ньютон заявив: «Я видел дальше, потому что стоял на плечах гигантов».

Кто родился 18 февраля:

• в 1934 году Пако Рабанн, испанский кутюрье.

• в 1933 году Йоко Оно, японская авангардная художница, певица и деятель искусства, будущая жена Джона Леннона.

• в 1745 году Алессандро Джузеппе Вольта (ум. 1827), итальянский физик и физиолог

• в 1516 году Мария I Тюдор (ум. 1558), английская королева с 1553 года

Именины 18 февраля:

Католические: Колман, Симеон, Флавиан

Православные: Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия

Напомним, ранее портал «Комментарии» информировал о том, что Зеленский отреагировал на постоянные уведомления о новых датах вторжения РФ. Зеленский выразил мнение, что появлению этих дат подыграют россияне.

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