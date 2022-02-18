Эксперт оценил, сколько будут стоить смартфоны от Зеленского

В случае индивидуального заказа на производство смартфонов партией более 100 тыс. штук одна модель, сделанная под проект бесплатной выдачи смартфонов всем вакцинированным украинцам старше 60 лет, может стоить до 2-2,5 тыс. грн. Такую оценку дал главный редактор профильного сайта Gagadget.com Сергей Митяев, пишет ubr.

Он пояснил, что механизм централизованного заказа смартфонов у производителя с последующей выдачей телефонов в руки пенсионерам может позволить исключить из цепочки ряд дополнительных расходов, обычно увеличивающих себестоимость устройств.

«Розничная цена учитывает НДС, наценку дистрибьютора, оформление смартфона в органах госрегулирования и другие составляющие. Если убрать их, то можно уложиться в 2-2,5 тыс. грн», – предположил Митяев.

По оценкам председателя правления сети магазинов «Алло» Дмитрия Деревицкого, минимальная стоимость базового смартфона, имеющего достаточную производительность и большой экран, дающий возможность комфортного пользования смартфоном для пожилых людей, составляет 3 тыс. грн в розницу.

Как считает Деревицкий, «бабушкофоны» должны иметь большой экран (с диагональю 6,5 дюймов и больше), иметь простую навигацию, хорошие динамики и регуляцию звука, а также специальную опцию для изменения размера шрифта и иконок.

«Пригодится удобная виртуальная клавиатура, чтобы набирать сообщения в мессенджерах или поисковый запрос. Для некоторых необходима большая память устройства, чтобы хранить фотографии детей и внуков, а вот оперативной памяти достаточно 2 ГБ», – перечислил Деревицкий характеристики, важные для пожилых пользователей.