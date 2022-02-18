18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 18 февраля, православная церковь чтит память святой Агафии.

В мире отмечают такие праздники:

День батарейки.

День пельменей.

День попечителей.

День Плутона.

День камбалы фаршированной крабами.

Агафья Коровница

Мученица Агафия Панормская/Фото из открытых источников

Народный праздник Агафья Коровница отмечается 18 февраля 2022 года (дата по старому стилю – 5 февраля). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Агафии Панормской (Палермской).

История

Агафия родилась в христианской семье в городе Панорм (Палермо). Когда при императоре Декии (249-251 гг.) начались преследования христиан, девушка решила принять мученический венец. Ее красота очаровала местного правителя Квинтиана. Он пытался переубедить девушку в вере, соблазнить роскошью и ласками. Его попытки не увенчались успехом. Он рассвирепел и подверг Агафию жестоким пыткам. Она не упала духом и терпеливо перенесла все страдания. Умерла в темнице 5 февраля 251 года. На месте ее упокоения христиане построили церковь.

Святая Агафия считается защитницей от огня. В 252 году на Сицилии, откуда она была родом, началось извержение вулкана Этна. Жители молились святой и укрывались одеждой из ее гробницы, как щитом от огня. Извержение лавы прекратилось и не нанесло ущерб людям. О свершившемся чуде узнали на острове Мальта. С тех пор Агафия почитается как его покровительница.

Традиции и обряды

Агафия считалась защитницей от пожаров. В этот день святили в церкви каравай. При пожаре куски хлеба бросали в поле, чтобы отвести огонь в сторону, либо в пламя, чтобы потушить его.

Также святую считали покровительницей домашнего скота. Ей молились в этот праздник, чтобы хватило кормов. В этот день в хлеву вешали обмазанный дегтем лапоть, а на рога коровам – освященный хлеб. Считалось, что это отведет сглаз, падеж и мор.

В старину верили, что в этот день по окрестностям бродит коровья смерть – злой дух. Чтобы его отпугнуть, всю деревню трижды опахивали сохой с серпами, зажженными лучинами и кочергами. В соху обязательно впрягали повещалку-вдову. Если на пути встречалось какое-либо животное, его безжалостно убивали. Считалось, что в нем прячется дух смерти.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит перетруждаться.

Не нужно ходить в гости.

Нельзя давать взаймы деньги.

Не стоит злоупотреблять едой и алкоголем.

Народные приметы

Если нет снега – к засухе летом.

Если мороз – к теплой и скорой весне.

Если тепло – ждать раннюю весну.

Именины

В пятницу, 18 февраля, именины отмечают владельцы таких имен: Михаил, Макар, Антон, Василиса, Александра и Агата.