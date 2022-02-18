Ryanair будет летать в Украину, пока не произойдет «Soviet invasion»

Ирландский лоукостер Ryanair не собирается отменять полеты в Украину, пока угроза soviet invasion (советского вторжения – ред.) не станет реальностью. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Майкл О’Лири, пишет RTE.

«Мы считаем своим долгом поддерживать украинский народ – до тех пор, пока нет войны и в небе не летают ракеты», – заявил он.

Майкл О’Лири сказал, что не видит оснований приостанавливать сообщение с Украиной, пока соответствующие органы ЕС не издали распоряжение, что это опасно.

«Важно не паниковать… Людям нужно как-то добираться домой, люди могут хотеть уехать из страны за границу куда-нибудь в Европу. Авиалинии должны обеспечить эту возможность», – отметил О’Лири.

В январе Ryanair объявили, что в последующие годы планируют разместить в Украине до 20 самолетов, а на лето планируют еженедельно 230 полетов из трех украинских аэропортов.

На вопрос, изменяются ли планы компании из-за угрозы эскалации, О’Лири сказал, что ее постоянно оценивают, но Украина остается «огромным потенциальным рынком, пока не произошло советское вторжение (Soviet invasion)».

Как говорит система бронирования билетов на официальном сайте компании, сейчас Ryanair предлагает рейсы из пяти украинских городов – Киева, Львова, Харькова, Одессы и Херсона.

К слову, 17 февраля, парламент ратифицировал соглашение о совместном авиапространстве с ЕС.

Соглашение о совместном авиационном пространстве подписали лично премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС Республики Словения Томаж Менцин 12 октября в рамках 23-го саммита Украина-ЕС.

Как сообщалось, на сайте Верховной Рады 15 февраля появился законопроект, которым предлагается ввести запрет на выезд за границу некоторым категориям лиц на период военного положения.