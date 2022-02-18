В Украине зарегистрировали еще одно лекарство от Covid-19

Препарат «Паксловид» предназначен для использования в первую очередь для пациентов с группами риска

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения лечения коронавируса еще один медицинский препарат – «Паксловид». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

«Препарат «Паксловид» предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой и предназначен для использования», – пояснил Ляшко.

Он отметил, что еще до регистрации этого препарата Минздрав подписал контракт с его производителем – компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тысяч курсов «Паксловида».

«Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором информирует дополнительно», – отметил Ляшко.