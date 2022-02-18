Астрономы показали, как выглядит звезда после взрыва (фото)

Космический телескоп IXPE, принадлежащий NASA и итальянскому космическому агентству, сделал свой первый снимок. На фотографии можно увидеть остатки звезды, которая взорвалась несколько веков назад. Об этом пишет блог NASA.

На фотографии изображена «Кассиопея А» – остаток звезды. Космическое тело взорвалось еще в 17 веке.

«Изображение «Кассиопеи А» через IXPE очень хорошее, и мы с нетерпением ждем анализа данных поляриметрии, чтобы узнать еще больше об этом сверхновом остатке», – отметил астроном Паоло Соффитта из Национального института астрофизики в Риме.

При взрыве звезды ее ударные волны охватили окружающий газ, нагрели до высоких температур и ускорили частицы лучей, образовав светящееся облако.

Отмечается, что «Кассиопея А» уже изучалась раньше, впрочем, новая фотография поможет ученым посмотреть на космический объект под другим углом.

Напомним, ранее космический аппарат сфотографировал ураган в виде пиццы.

К слову, астрономы обнаружили новую планету.