Россия выслала заместителя посла США

В американском ведомстве назвали действия РФ необоснованными, поскольку Барт Горман имеет действующую визу, а срок его пребывания в России не превысил трех лет

Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана. Об этом сообщил журналистам спикер посольства Джейсон Ребхольц.

«Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, который являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды», – рассказали в посольстве, пишут российские СМИ.

О высылке Гормана стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России. Отмечалось, что он покинул здание ведомства спустя 15 минут, не дав комментарии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова направить ответ на предложения США по гарантиям безопасности 17 февраля. По его словам, он будет опубликован через несколько часов после отправки в Вашингтон.

По словам дипмиссии, США ответят на решение Москвы относительно Гормана. Как заявило американское посольство «Интерфакса», США считают высылку Гормана шагом к эскалации.

В посольстве утверждают, что у высланного заместителя главы диппредставительства была действующая виза.

«Срок работы заместителя посла Гормана еще не был завершен: у него хранилась действующая виза и он пробыл в России менее трех лет», – отметили в посольстве США.

С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США. С 2014 по 2016 год он был начальником службы безопасности миссии США в Москве, до этого работал в посольстве США в Багдаде и в Аммане, Иордания.