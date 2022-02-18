Каким будет средний размер индексации для пенсионеров: объяснение Минсоцполитики

Плановая индексация пенсий с 1 марта 2022 года состоится с коэффициентом 1,14. В результате повышенные пенсии получат около 10 млн человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики в Facebook.

Что известно

Правительство утвердило постановление «Об индексации пенсий и мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году».

Постановление разработано с целью повышения с 1 марта 2022 года уровня пенсионного обеспечения и социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения: пожилых людей, лиц с инвалидностью, многодетных семей.

Кто и сколько получит

В результате повышенные пенсии получат более 10 млн человек. Из них 8 миллионов получат повышенные страховые пенсии, назначенные до 2019 года.

Средний размер повышения составит около 360 гривен. При этом наименьший размер повышения составит 100 гривен.

Для людей с инвалидностью из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен.

В первый раз с применением этого показателя вырастут пенсии военным. В результате повышение получат полмиллиона получателей, и средний размер такого повышения составит 705 гривен.

Ежемесячные компенсационные выплаты, выплачиваемые дополнительно к пенсии, для людей старше 75 лет также повышаются. Это коснется 2,2 миллиона человек.

Соответственно, лица 80+ получат уже 570 гривен вместо 500, а лица в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400.

«Сегодня страховые пенсии одного миллиона человек согласно действующему законодательству не подпадали под индексацию, поскольку были назначены в течение трех последних лет. Для таких людей с 1 марта 2022 года установили ежемесячную доплату 135 гривен. Это дополнительно до 100 гривен, которые уже были установлены в прошлом году на основании решения правительства с 2021 года», – говорится в сообщении.

Также установлены минимальные пенсионные гарантии и социальные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения на уровне выше прожиточного минимума, предусмотренного Государственным бюджетом на 2022 год для лиц, потерявших трудоспособность.

На 19% (или 366 гривен) выше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, будет минимальная пенсионная выплата для:

пенсионеров в возрасте от 60 до 65 лет, с полным страховым стажем (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин);

людей с инвалидностью I группы, получающих пенсию.

На 9% (или 166 гривен) выше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, будет минимальная выплата для:

неработающих лиц, получающих минимальную пенсию;

получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, в том числе, с детства и детям с инвалидностью;

и получатели помощи лицам, не имеющим права на пенсию.

Также увеличен на 24% (или 400 гривен) размер пособия на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6-летнего возраста, который воспитывается в многодетной семье.

К слову, Кабинет Министров планирует провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №4668 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства», которым, в частности, определяется 1 марта датой ежегодной индексации пенсий.

Ранее сообщалось, что перерасчет пенсий в 2022 году будет проведен в 12 этапов. В частности, с октября следующего года расширяется доплата к пенсии пожилым людям для категории пенсионеров от 70 до 75 лет. Также минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 тысячи грн.

Кроме того в госбюджете заложен рост прожиточного минимума лиц, лишившихся трудоспособности (минимальной пенсии), на 8,2%. Минимальная пенсия будет составлять с 1 января – 1 934 грн, с 1 июля – 2 027 грн, с 1 декабря – 2 093 грн.