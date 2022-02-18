Илья Кива требует от государства льгот как «участник боевых действий»

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива отказывается платить судебный сбор по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, где ответчиком проходит журналист-расследователь Денис Бигус. Об этом сообщает «Главком».

Представитель нардепа, адвокат Михаил Баховский заявил, что его клиент освобожден от уплаты судебного сбора на основании статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе». Указанная норма закона позволяет участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства, Героям Украины не уплачивать судебный сбор при рассмотрении дел, связанных с нарушением их прав.

Судья Винницкого городского суда Юлия Медяна, которой достался гражданский иск Кивы, считает, что в указанном деле предмет иска не касается социальной и правовой защиты участника боевых действий. Поэтому скандальный нардеп должен оплатить судебный сбор. Как выяснилось, сумма набегает немаленькая.

Как рассчитала судья, Киве необходимо уплатить по 992,40 грн судебного сбора по двум требованиям, которые он вынес в иск: опровержение недостоверной информации и защита чести, достоинства и деловой репутации.

Одиозный политик требует 2 млн грн компенсации с журналиста Бигуса, распространившего фейковую информацию/Фото: скриншот с видео Дениса Бигуса

Отдельно нардепу от ОПЗЖ следует внести 30 тыс. грн за исковое требование о возмещении морального вреда. Эта цифра рассчитана от заявленного морального ущерба на сумму 2 млн грн, который Кива выставил журналисту Денису Бигусу.

Итак, гражданский иск Кивы к журналисту Бигусу около двух месяцев «гуляет» между Винницким городским судом и Винницким районным судом.

Политик хочет признать недостоверной информацию, которая 1 декабря 2021 года вышла на Youtube-канале Bihus.info под названием «Что нашли на обыске у Кивы? Золото, вагон кэша и картины». В частности, в сюжете речь шла о золотых слитках и крупных суммах наличных, якобы найденных у Кивы во время обыска.

«Источники сказали нам, что во время обыска Кивы нашли наличные деньги свыше миллиона сто тысяч гривен и около полумиллиона долларов в доме и более трехсот тысяч гривен в автомобиле, ну это очевидно на дорожные расходы, на заправку, на жвачку и так далее», – отмечалось в спорном видеосюжете проекта Bihus.info.

Следует отметить, что 2 декабря (на следующий день после выхода расследования) Денис Бигус опроверг информацию о найденных в доме Кивы золоте и наличных. Соответствующее заявление журналист опубликовал на YouTube.

«Это видео – это объяснения, касающиеся последнего блога по результатам обыска в Киеве. Это короткое видео, поскольку, когда ты налажал, так и говоришь. Впервые за 8 лет в редакции ошибка такого масштаба, что иначе чем факап ее не назвать», – пояснил расследователь.

Журналист также извинился перед аудиторией и другими СМИ, которые распространили эту новость.

Как известно, в настоящее время Илья Кива уехал в Испанию на фоне угрозы нового нападения России. Более того, он заявил, что не будет возвращаться, чтобы не воевать.