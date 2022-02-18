Королева Великобритании пожаловалась на проблемы со здоровьем

Британская королева Елизавета II пожаловалась, что ей сложно ходить, пишет The New York Times.

У 95-летней королевы начали отказывать ноги. В среду, 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

По данным источников, она не может ходить с палочкой. Врачи считают, что речь идет о возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.

Как известно, для хорошего сна Елизавета II перед сном пьет бокал шампанского, затем чуть-чуть читает в постели и в 23:00 засыпает. Королева спит восемь с половиной часов и встает утром в 7:30.

Напомним, Букингемский дворец обнародовал программу празднования 70-летия правления Елизаветы ІІ.