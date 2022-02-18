«Полетят бомбы и ракеты». США назвали сценарий вторжения России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен говорит, что РФ планирует напасть на Украину в ближайшие дни

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал возможный сценарий вторжения путинских войск в Украину. В его заявлении на заседании Совбеза ООН говорилось, что после провокации Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических россиян.

В частности, он отметил, что вторжение может начаться с того, что «полетят бомбы и ракеты».

«Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки пойдут на ключевые украинские объекты, уже нанесенные на карту. Мы считаем, что эти объекты включают в себя Киев. И это не все. Мы знаем, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев. Обо всем этом мы предупреждаем украинские власти», – заявил Блинкен.

Блинкен заявил о том, что Россия готовится к началу атаки на Украину в ближайшие дни.

«Россия планирует создать повод для нападения. Это может быть насильственное событие в Украине или вопиющее обвинение украинского правительства. Мы пока что не знаем, что это будет. Это может быть сфабрикован, так сказать, теракт в России или будут обнаружены массовые захоронения. Это может быть инсценированный удар БПЛА по гражданским или реальная атака с использованием химического оружия. Россия может назвать это событие этнической чисткой или геноцидом», – сказал Блинкен.

Напомним, Байден заявил, что США готовы подписать «гарантии безопасности» с Россией, если они будут достигнуты. Также 15 февраля Байден выступил с обращением по поводу Украины: главные тезисы.

Кроме того, Лавров сообщил, когда РФ передаст США ответ на гарантии безопасности.