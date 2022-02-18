«Почему нет?»: россияне готовы обеднеть из-за признания так называемых «ЛДНР» (видео)

Очень трудно понять, люди так думают, боятся ли говорить правду?

Журналисты Радио Свобода опросили жителей столицы Российской Федерации.

Они задали людям один единственный вопрос: готовы ли они отдать свою 13 зарплату, чтобы Россия признала так называемые «ЛДНР»?

«Да, я согласен. Я думаю, что они очень маленькие республики, так что нам это будет нетрудно», – заявил первый прохожий.

«У меня нет 13 зарплаты. Но если бы была, то почему нет?», – поддержала следующая прохожая.

«Готов. Это была глупость – разъединять Россию и Украину», – категорически поддержал инициативу пожилой мужчина. Правда, в его представлении, в «разделении» виноват почему Ельцин.

Что характерно, в комментариях к видео большинство корреспондентов в шоке от таких ответов. Люди размышляют, действительно ли опрошенные так думают, или просто боялись честно отвечать.

Напомним, боевики, которые обстреляли детсад в Станице Луганской, сочиняют фейки об украинской армии. Как сообщалось, Государственная пограничная служба призвала украинцев не вестись на российские фейки, в частности, относительно якобы введения ограничений выезда за границу граждан призывного возраста.