«Почему нет?»: россияне готовы обеднеть из-за признания так называемых «ЛДНР» (видео)

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Очень трудно понять, люди так думают, боятся ли говорить правду? - «Почему нет?»: россияне готовы обеднеть из-за признания так называемых «ЛДНР» (видео)

Очень трудно понять, люди так думают, боятся ли говорить правду?

скриншот из видео

Журналисты Радио Свобода опросили жителей столицы Российской Федерации.

Они задали людям один единственный вопрос: готовы ли они отдать свою 13 зарплату, чтобы Россия признала так называемые «ЛДНР»?

«Да, я согласен. Я думаю, что они очень маленькие республики, так что нам это будет нетрудно», – заявил первый прохожий.

«У меня нет 13 зарплаты. Но если бы была, то почему нет?», – поддержала следующая прохожая.

«Готов. Это была глупость – разъединять Россию и Украину», – категорически поддержал инициативу пожилой мужчина. Правда, в его представлении, в «разделении» виноват почему Ельцин.

Что характерно, в комментариях к видео большинство корреспондентов в шоке от таких ответов. Люди размышляют, действительно ли опрошенные так думают, или просто боялись честно отвечать.

Напомним, боевики, которые обстреляли детсад в Станице Луганской, сочиняют фейки об украинской армии. Как сообщалось, Государственная пограничная служба призвала украинцев не вестись на российские фейки, в частности, относительно якобы введения ограничений выезда за границу граждан призывного возраста.