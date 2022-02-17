Не хочешь вакцинироваться – плати за это цену. История лучшего теннисиста мира Джоковича

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Новак Джокович объявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса - Не хочешь вакцинироваться – плати за это цену. История лучшего теннисиста мира Джоковича

Новак Джокович объявил, что не будет вакцинироваться от коронавируса

Теннисист Новак Джокович объявил, что не будет вакцинироваться от ковида.

«Я не антивакцинатор, но хочу жить в гармонии со своим телом. Если потребуют вакцинации для участия в теннисных турнирах, то я пожертвую теннисной карьерой». То что потребуют, скорее всего да. Об этом точно уже заявили организаторы French Open и Madrid Open. Я не хочу бросать камень в огород антивакцинаторов. Думаю уже каждый, как и я, давно определился со своей позицией.

Для меня решение Джоковича выглядит достойным. Есть правила для всех. Не хочешь их выполнять, не выполняй. С пониманием последствий.

Смотреть как первая ракетка мира на закате выдающейся карьеры с какими-то левыми справками пытается пролезть на турнир в Австралию с черного хода, «порешав» что-то с кем-то, было и удивительно и смешно. В итоге все честно.

Не хочешь вакцинироваться, не вакцинируйся. Но не хитри, не бегай, не позорься перед соперниками и зрителями. Плати за это цену.

Новак заплатит за это и потерянными рейтингами и потерянными миллионами долларов призовых (и наверняка, гораздо большими потерями в рекламных контрактах).

Ну а мы будем болеть за других, их уже много молодых. И ждать, когда он избавится от своих тараканов в голове.

Джерело: блог Олександра Деркача

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