Погода в Украине | Комментарии Украина

В последний рабочий день недели в Украине синоптики обещают ветренную погоду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Диденко.

Погода в Украине 18 февраля. Фото из открытых источников

Температура воздуха в пятницу, 18 февраля, в областях страны практически не будет отличаться от тех, что были днем ранее. В среднем, столбики термометров будут поднимать от 2 до 7 градусов выше 0.

Наталья Диденко рассказала, что погода в пятницу по всей территории страны будет преимущественно влажной. Периодически будут идти дожди, а также может пролетать мокрый снег. Кроме того, синоптик предупредила, что 18 февраля ожидается сильный ветер. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15-22 м/с.

На выходных Наталья Диденко прогнозирует теплую, но влажную и ветренную погоду. По ее словам, в субботу и воскресенье будут небольшие колебания температуры воздуха. Однако теплая погода в эти дни все же будет доминировать.

Также в Укргидрометцентре опубликовали подробный прогноз погоды по всем областям Украины на 18 февраля.

По данным Укргидрометцентра, мокрый снег ожидается ночью в следующих областях: Черниговская, Киевская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Кропивницкая, Хмельницкая, Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Луцкая, Ужгородская, Львовская. Днем в этих областях ожидается дождь. Также дождливая погода днем 18 февраля будет в Одесской, Николаевской, Запорожской, Луганской, Донецкой и в Крыму.

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