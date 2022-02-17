В России от международной политики до спорта теперь господствует уголовная мораль

Первая заповедь воров

Это не я допинг принимала, а дедушка!

Это не наше оружие, они его в военторге купили!

Это не мой дворец, а Ротенберга!

Это не мы Боинг сбили, а украинский МИГ!

Это не мы Навального траванули, он сам самогоном отравился или рафаэлку вовремя не съел!

Это не мы… обстреливали, убивали, травили, принимали, воровали, отмывали. Это не наши… хакеры киллеры, диверсанты, наемники, дворцы, анализы.

Главная заповедь уголовников – никогда не признаваться, врать и открещиваться от всего до последнего, даже когда поймали за руку.

Еще Варлам Шаламов писал: «Лживость блатарей не имеет границ, ибо в отношении фраеров (а фраера – это весь мир, кроме блатарей) нет другого закона, кроме закона обмана».

В России теперь в важных для власти сферах от международной политики до спорта господствует такая уголовная мораль, а весь окружающий мир кремлевские блатари держат за коллективного лоха, которому можно скормить любую, даже самую абсурдную ложь. Исполняется это все без тени смущения, с дерзкой блатной ухмылкой, мол, да, мы такие, а что вы нам сделаете.

Питерская блатата насадила в стране свои воровские законы? Или все это имеет гораздо более глубокие корни? Как там у Владимира нашего Даля в «Пословицах русского народа»: «Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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